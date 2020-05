Die gebürtige Ukrainerin weilt gegenwärtig in ihrer Zweitwohnung im Tessin, pflegt dort ihre Eltern. Vergangenen Dienstag hätte auch Walter in die Schweizer Sonnenstube reisen wollen. Am Abend vor seinem Tod hat Irina noch mit ihm telefoniert, ihm als letzte Worte «bis morgen» mit auf den Weg gegeben. Dass er in der darauffolgenden Nacht verstorben ist, kann Irina noch nicht wahrhaben. Noch immer deckt sie bei jedem Essen auch für Walter mit.