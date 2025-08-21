Natürlich sei es ein Prozess gewesen, sagt Jeannine Gmelin. «Mir war immer bewusst, wenn ich eine neue Beziehung habe, wird Robin darin eine Rolle spielen. Aber eine andere.» In einer ersten Phase des Trauerns habe sie sich physisch von Robin lösen, die Beziehung auf eine rein mentale Ebene bringen müssen. «Und dann musste ich mich lösen von der Liebesbeziehung, die wir hatten. Ich wusste, ich möchte irgendwann einen neuen Partner haben und eine neue Beziehung leben.» Damit sie sich voll und ganz dieser Person widmen könne, habe sie mit Robin einen Abschluss finden müssen. «Jetzt ist es mehr eine brüderliche, platonische Liebe.» Es sei nie darum gegangen, Robin zu ersetzen, betont Gmelin. «Er wird immer Teil meiner Geschichte sein, und wenn Marcel das nicht akzeptieren könnte, wäre er jetzt nicht hier.»