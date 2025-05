Judith Erdin ist die lustigste Bäckerin der Schweiz

Zwischen Küche und Comedy

Inzwischen ist sie allerdings nicht nur Bäckerin und Konditorin, sondern bringt ihren Witz auch ohne Kochschürze in die Welt hinaus – obwohl sie die zugegebenermassen in ihren Backvideos nie trägt. In Stefan Büssers (40) «Late Night Switzerland» war sie nun schon mehrfach zu sehen. Ob als Zwangs-Bundesrätin oder als Wahrsagerin beweist Judith Erdin, dass sie nicht nur in eine Backform passt. Die Stelle bei «Late Night Switzerland» ergatterte sie ziemlich simpel: «Ich habe mich einfach beworben», sagt sie. Ihr Management, die Iltis Media Group, mache auch die Show von Stefan Büsser und so nahm sie auf gut Glück ein Bewerbungsvideo auf und verschickte es. «Da war ich dann schon ziemlich nervös», erinnert sich Judith Erdin. Stand-up-Comedy-Luft schnupperte sie auch bereits bei Viktor Giacobbo (73) und bei Open-Mic-Nights.