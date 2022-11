Spezieller Geburtstag für Linda Fäh

Dass man während der Schwangerschaft auf so einige Delikatessen verzichten sollte, kann ganz schön nervig sein. Besonders dann, wenn sich die Gelüste während der Schwangerschaft genau auf diese Dinge beziehen, die man zum Wohl des ungeborenen Babys eben nicht haben darf. So geht es wohl auch Sängerin und Moderatorin Linda Fäh (35). Anfang 2023 erwartet sie mit Ehemann Marco Dätwyler (38) ihr erstes Kind, einen Buben. Die Ex-Miss-Schweiz von 2009 weiss sich aber zu helfen: Sie hat als Weinersatz eine Alternative ohne Alkohol für sich entdeckt! Darum darf die frischgebackene 35-Jährige an ihrem Geburtstag am 10. November 2022 ganz ohne schlechtes Gewissen anstossen. «Ich trinke natürlich aktuell nur alkoholfreien Wein», hat Fäh bereits in einem früheren Instagram-Post klargemacht.