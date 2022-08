Linda Fäh zeigt ihr wachsendes Baby-Bäuchlein

Rasch zurück auf die Bühne

Die wird sie in den kommenden Monaten auch brauchen: Die Sängerin möchte noch so lange wie möglich auf der Bühne stehen. Nach der Geburt des Babys plant sie eine zweimonatige Auszeit, wie sie im SI.Talk verriet. Da die Auftritte in der Regel am Abend und am Wochenende sind, geht sie davon aus, daneben genügend Zeit für ihr Kind zu haben. Zudem würden sich ihre Arbeitszeiten mit denen ihres Mannes perfekt ergänzen, da er einen «9-to-5»-Job hat und gut aufs Kind schauen kann, wenn Linda auf der Bühne steht.