Erste Details zum Haus von Luca Hänni und Christina Luft

Viel weiss man nicht über das Liebesnest der beiden Stars, welches derzeit am Thunersee am entstehen ist. Im SI.Talk verrät Luca Hänni nun erste Details zum Umbau und enthüllt, dass er zum Beispiel die Holzvertäfelung eigenhändig rausgerissen hat. Bei Entscheidungen, was die Einrichtung oder Details anbelangt, sind er und seine Verlobte oft einer Meinung. Einziger Unterschied: «Ihr gefällt fast alles, mir bereitet bereits das Aussuchen der richtigen Türfalle schlaflose Nächte.»