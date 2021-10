Luca Hänni hat sein «Schatzi» endlich wieder

Allerdings stehen beim Sänger und der Tänzerin gerade gute Zeiten an, denn Luca wird bis Weihnachten in Deutschland bleiben. Nach seiner Promo-Tour für sein neues Buch «You Got Me» steht nun die «Let's Dance»-Tour an. Zusammen mit Partnerin Christina Luft kann Luca sein Tanz-Talent ab November in Live-Bühnenshows in ganz Deutschland unter Beweis stellen. Und geübt hat er ja schon mal, wenn auch nur in der eigenen Wohnung.