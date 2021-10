Seit neun Jahren sind Musiker Stress, 44, und Model Ronja Furrer, 29, offiziell ein Paar. Ebenso lang dauert ihre Fernbeziehung – sie wohnt in New York, er in der Schweiz. Doch wegen ihrer ähnlichen Jobs ist die Distanz kein Problem, wie die Solothurnerin im Interview verriet. «Andres [so Stress bürgerlich] versteht mein Leben, und wir haben die gleichen Sorgen. Ich denke da zum Beispiel an das Schnelllebige im Fashionbereich wie auch in der Musikszene. Heute bist du ein Hype, und morgen kennt dich niemand mehr.» Darum funktioniere ihre Fernbeziehung – und eine solche wird sie vorerst auch bleiben. «Mein Zuhause ist New York», stellt das Model klar.