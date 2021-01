Hier am Vierwaldstättersee ist Meier mit drei Brüdern aufgewachsen. Von hier wollte sie schon in ihrer Kindheit dringend weg. «Zu eng» war es ihr. Bei der ersten Gelegenheit, nachdem sie das Gymnasium mit 17 abgeschlossen hatte, hiess es darum: ab nach Zürich, ein Praktikum und danach einen festen Job beim «Blick» ergattern; daneben schauspielern, Rollen in Komödien wie in Natascha Bellers «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei» einheimsen; dazwischen Jo auf einer Party kennenlernen, zusammen nach Hause laufen – sich verlieben.