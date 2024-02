Luca und Christina Hänni zeigen Fotos der Zivilhochzeit

Luca Hänni (29) und Ehefrau Christina (33) schafften es letzten Sommer tatsächlich, ihre Hochzeit ganz geheim zu halten. Als das frisch vermählte Paar dann Ende August 2023 im Nachhinein die Fotos ihrer Traumhochzeit in Italien veröffentlichte, war das Interesse der Fans an den Bilderbuchfotos vom schönsten Tag im Leben des Sängers und der Tänzerin riesig. Zu Weihnachten verkündete das Paar dann, dass es zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Und am Valentinstag überraschen die Hännis ihre Fans erneut: Zum ersten Mal zeigen das im Berner Oberland wohnhafte Paar nun Eindrücke ihrer Zivilhochzeit in der Schweiz.