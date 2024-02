Seit das Ehepaar Luca (29) und Christina Hänni (33) in ihrem schicken Haus an einem Hügel in Thun wohnt, ist viel passiert. Sie wurden von Rauvögeln, Mardern und Füchsen heimgesucht und natürlich haben sie es sich schön gemütlich gemacht, wie sie unter anderem ihrem Möbelausstatter in einem Video zeigten. Mit viel Enthusiasmus führten Luca und Christina damals durch ihr Heim und zeigten von der Küche, über das Bad, das Musikstudio, die Stube und die Terrasse mit Whirlpool so ziemlich alles – nur das gemeinsame Schlafzimmer blieb verborgen. Ein bisschen Privatsphäre sollte dann doch gewahrt bleiben.