Meta Hiltebrand will Kupplerin der Nation werden

Sie selber braucht keine Unterstützung mehr. Weder von Amor, noch von einem anderen Kuppel-Profi – TV-Köchin Meta Hiltebrand (38) ist über beide Ohren in Food-Manager Tom Guldimann (39) verliebt. Vor eineinhalb Jahren lernten sich die beiden über gemeinsame Freunde kennen, seit einem halben Jahr wohnen sie nun bereits in einer gemeinsamen Wohnung in Zürich und blicken einer rosaroten Zukunft entgegen.