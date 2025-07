Mia Madisson zeigt ihr neues Schweizer Nest

Erste Einblicke ins neue Zuhause

Zwei Wochen vor dem geplanten Umzug von Deutschland in die Schweiz kam die Absage. «Die Nachbarschaft will mich nicht im Haus haben», verkündete Madisson damals aufgelöst auf Instagram. Gegen sie sei eine Petition geplant, die der Gemeinde zugestellt werden sollte, um Madissons Einzug zu verhindern. «Ich fühle mich so erniedrigt, und es ist mir peinlich», so Madisson damals.