Kommt es zu einem Liebes-Comback?

In letzter Zeit machten weniger ihre Reisen in die Schweiz, sondern vor allem Gerüchte um ein Liebes-Comeback mit ihrem Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (39) die Runde. Die beiden schienen sich wieder vermehrt anzunähern. So zum Beispiel an der Geburtstagsfeier der gemeinsamen Tochter Sole (9) in Mailand, der das Ex-Paar unlängst zusammen beiwohnte. Angesprochen darauf, ob da wieder etwas läuft, gibt Hunziker dem Magazin «Bunte» eine Überraschende Antwort: «Alles ist möglich! In der Liebe kann sogar das unmögliche passieren.»