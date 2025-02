Im Gegenteil: Michelle Hunziker braucht keinen Mann in ihrem Leben und geniesst das Singledasein in vollen Zügen. Das sagt sie in einem Interview mit dem Magazin «Gala». «Ich gehe abends ins Bett und denke: Wow, dieser Frieden! Wenn meine Kinder im Bett sind, kann ich ein heisses Bad nehmen, ein Moment, der nur mir gehört. Das tut so gut. Und dann denke ich: Single-Sein kann auch schön sein!»