«Modeln ist nur ein Job, nicht das Leben»

Ihre Freundin Anja Leuenberger ist gerade von New York zurück in die Schweiz gezogen. Macht Sie das traurig?

Ich vermisse sie sehr. Wir sind damals gleichzeitig nach New York. Wohnten beide in schäbigen Apartments in China Town. Die Küche im Schlaf-zimmer, Ratten im Keller. Wir waren beide 18, beide Models, beide aus der Schweiz und dachten, wir sollten uns mal treffen. Und seither war sie immer da. Für sie war die Rückkehr in die Schweiz das Richtige. Sie ist glücklich damit. Für mich ist momentan New York mein Daheim, mein Glück.