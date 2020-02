Am Nachmittag dann Entwarnung in Sachen SMAs: Die Preisverleihung im Luzerner KKL findet statt – «mit reduzierter Gästeanzahl», so die Organisatoren. Mit dieser Art der Durchführung würden die Auflagen des Bundesrates und der kantonalen Behörden vollumfänglich erfüllt. «Gäste und Mitwirkende, die sich in den letzten 20 Tagen in den Risikogebieten China, Südkorea, Norditalien, Iran und Singapur aufgehalten haben, dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen», hiess es im Statment.