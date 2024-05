Nemo heisst wirklich so. Mit vollem Namen Nemo Mettler. Nemo ist lateinisch und bedeutet auf Deutsch: niemand. Der Hintergedanke der Eltern bei der Namensgebung: Wer niemand ist, kann alles werden. Zum Beispiel Kapitän wie in Jules Vernes «20 000 Meilen unter dem Meer». Oder Clownfisch wie im Kult-Trickfilm «Finding Nemo». Oder eben Nemo aus Biel: erste Musical-Rolle mit 13 in «Ich war noch niemals in New York», mit 16 Teilnahme beim SRF-Bounce- Cypher, wo gestandene Musikerinnen und Musiker an die Wand gerappt werden. Und als Nemo 17 ist, stehen daheim fünf Swiss Music Awards im Regal. «Crazy», sagt Nemo über diese Zeit. Zu verrückt. Denn das Kind, das «Niemand» heisst, ist plötzlich alles – Wunderkind, Übertalent, Projektionsfläche für Fans und Medien. Schwierig, wenn alle zu wissen glauben, wer man ist, wenn man sich selbst noch sucht.