Die ewigen Liebesgerüchte um Beatrice Egli

Ist Beatrice Egli (34) die begehrteste Single-Frau im deutschen Schlager-Zirkus? Auf jeden Fall wird über den Beziehungsstatus der schönen Schwyzerin in den deutschen Medien immer wieder heiss spekuliert. Neuerdings werweisst «RTL», wer denn der «mysteriöse Begleiter» an Beatrice Eglis Seite sein könnte, den sie bei ihrer Ankunft in einem Hotel in Berlin so herzlich anlächelte. «Beatrice Egli mit unbekanntem Begleiter in Berlin gesichtet – Ein neuer Mann an ihrer Seite?» titelt RTL sogleich. Ist die Schweizerin etwa frisch verliebt auf einem City-Trip in Berlin?