«Ohne Wolf wäre unsere Natur schnell arm»

Das Jagdgewehr von David Gerke (40) liegt bereit. «Diese Woche ist im Kanton Bern die Rehjagd eröffnet», sagt er und streichelt dem polnischen Strassenhund Imbir über den Kopf. Zuerst aber füttert er seine Schafe. 60 Mischlinge, Spiegelschafe und Skudden leben auf dem Biohof von Gerke und seiner Frau Bea in Biembach im Emmental. Bewacht werden sie zum einen von einem Zaun, zum anderen von den drei Herdenschutzhunden Nero, Belle und Canello. Zwar ist im unteren Emmental kein Wolfsrudel heimisch, doch vor zwei Jahren tappte ein Tier nachts in die Fotofalle. «Einen Wolf im eigenen Wald zu sehen, war schon toll», sagt der Biologe und Geschäftsführer der Gruppe Wolf Schweiz.