Patricia Boser zeigt ihr neues Zuhause

Die TV-Frau kann ihre Füsse nicht still halten. Erst kürzlich ist sie einer Influencer-Agentur beigetreten und wagt seither den Schritt in die Welt der Online-Werbung. Zusätzlich ist sie auf den Geschmack der Gastronomie gekommen: Regelmässig heisst sie die Gäste in den Restaurants des Zürcher Gastro-Unternehmers Michel Péclard, 52, willkommen. «Ich will unter Menschen sein, mich mit ihnen austauschen und spüren, was die Leute interessiert und bewegt. Mein Interesse ist echt.» Boser selbst hat keine Angst, dass es ihr zu viel werden könnte. Den Ausgleich finde sie bei Familie und Freunden. Sie waren es auch, die ihr in den letzten Monaten beistanden.