Auch das Filmprojekt gerät ins Wanken. Protagonistinnen und Protagonisten sagen wegen der unsicheren Covid-19-Situation ab. Reisen sind während der ersten beiden Infektionswellen kaum möglich. Und die Zeit rast den Frauen davon. «Es gab Momente, in denen wir wirklich kurz davor waren aufzugeben», erinnert sich Laeri. Trotz allem halten sie weiter zusammen, ermutigen sich gegenseitig. «Die Thematik ist zu wichtig, um aufzugeben», sagt Rosanna Grüter. Immer wieder passiert es auch ihnen, dass sie Opfer von Sexismus im Alltag werden. Patrizia Laeri kämpft als ehemalige «SRF Börse»- und «Eco»-Moderatorin seit Jahren für Frauen in der Wirtschaft. Sie beweist allen Klischees zum Trotz, dass modisches Auftreten, Lippenstift und lackierte Fingernägel das Hirn nicht schrumpfen lassen, sondern sehr wohl zu erfolgreichen Frauen passen – und dass diese in der Männerdomäne mithalten können.