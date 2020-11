Rahel Lenz wechselt zu Blick TV

Schirin Razavi, 33, stösst per 1. Januar 2021 zum digitalen Sender. Ihren aktuellen Job als Nachhaltigkeitsbeauftragte bei einem Schweizer Versicherungskonzern wird die Zürcherin neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin bei Blick TV weiterführen. «Nach beinahe zehn Jahren in der Finanzbranche begebe ich mich auf neues Terrain. Dies ist wohl eine der mutigsten Entscheidungen, die ich bis anhin getroffen habe. Doch wie sagt man so schön, no risk, no fun. Als neugierige und offene Person freue ich mich auf spannende Begegnungen und inspirierende Geschichten», so Razavi.