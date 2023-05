«Es passt alles super zusammen»

Schafft es Remo Forrer ins ESC-Finale?

Heute Abend gilt es in Liverpool ernst für Remo Forrer: im Halbfinale entscheidet sich, ob die Schweizer ESC-Hoffnung am Samstag am Finale des Eurovision Song Contest antreten darf. Ein Hingucker ist er in seinem Bühnenoutfit auf jeden Fall. «Und mittlerweile fühle ich mich auch echt wohl darin», sagt der Toggenburger.