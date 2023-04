Unsere Stimme für den ESC

Die Freude, seine Heimat als «Voice of Switzerland» an so einem prestigeträchtigen Anlass vertreten zu dürfen, ist riesig. Und dies erst noch in der Stadt der legendären Beatles – welche für das eigentliche letztjährige Siegerland, die Ukraine, in die Bresche springt. «Ich war noch nie in Liverpool. Nur schon da hinzureisen, ist total cool.» Ansonsten sieht Remo Forrer dem ESC entspannt entgegen. «Ich bin einfach nicht so der nervöse Typ.» Die Prognosen der Buchmacher sehen ihn im Mittelfeld der insgesamt 37 Teilnehmenden. Als Siegerin wird momentan am ehesten die Schwedin Loreen gehandelt, 2012 schon ESC-Gewinnerin.