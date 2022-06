Eigenheim, Mietwohnung oder WG?

Schweizer Stars verraten, wie sie wohnen

Was kann man sich leisten, wenn man sein Geld in der Schweiz mit Musik verdient? In puncto Wohnen gibt es da grosse Unterschiede. Wer in der Wohnung vom Grosi wohnt und wer sich ein Haus gekauft hat? Schweizer Musikerinnen und Musiker haben es in einem Video verraten.