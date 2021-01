So tummelt sich der Stucki Chrigu halt im Schnee statt im Sägemehl. Und sieht sich zwei erbarmungslosen Gegnern gegenüber: seinen Söhnen. Diese gehen übrigens mit dem Prominentenstatus ihres Vaters ganz locker um. Dass an der Talstation der Engstligenalp-Bahn ein Plakat mit seinem Gesicht hängt, ist für sie genauso normal, wie dass ihr Papi regelmässig von Wildfremden angesprochen wird. «Der ist halt berühmt», meint Xavier achselzuckend. «Er ist ein Wildfang, dauernd in Bewegung, nie gelangweilt, voller Ideen – in seinen Augen immer nur gute. In meinen so fifty-fifty», sagt Chrigu schmunzelnd über seinen Ältesten. Der Jüngere, Elia, sei «sozial und gutmütig. Er gleicht mir sehr, sowohl äusserlich als auch charakterlich.»