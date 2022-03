So bereiten Luca Hänni und Christina Luft ihre Hochzeit vor

Hochzeitsvorbereitungen sind zwar zeitintensiv, für ein Paar aber meist auch ein schönes Projekt. Gemeinsame Probeessen, Blumen auswählen, Locations erkunden ... Nur: Was machen, wenn zwischen den zukünftigen Brautleuten hunderte Kilometer Entfernung liegen? So geht es aktuell Luca Hänni (27) und Christina Luft (32). Der Schweizer Sänger bereitet in der Schweiz seine anstehende Tour vor: Am 1. April geht es in Baden los. Christina Luft ist derweil in Köln beschäftigt, tanzt als Profitänzerin gemeinsam mit Mike Singer in der RTL-Show «Let's Dance». Was heisst das nun für die Hochzeitsvorbereitungen?