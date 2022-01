So zackig wurde aus Tanz-Duo Luft-Hänni das Ehepaar in spe

Hätte, hätte, Fahrradkette! Und für einmal im positiven Sinne. Denn zwischen Hänni und Luft hat es bei «Let's Dance» so gefunkt, dass sie heute nicht nur immer noch über beide Ohren verliebt sind, sondern seit dem Wochenende auch verlobt. Keine zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen haben die beiden also Nägel mit Köpfen gemacht – und fahren mit dem Tempo fort, in dem sie ihre Liebe von Anfang an gelebt haben. Denn was in den letzten zwei Jahren schon alles passiert ist und welche Meilensteine das Paar bereits erlebt hat, bedarf nun wirklich einer detaillierten Aufzählung. Voilà, hier kommt sie: