Die Verliebtheit ist Luca Hänni, 26, und Christina Luft, 31, ins Gesicht geschrieben, ihre gute Laune und Glückseligkeit wirkt geradezu ansteckend. Nichts scheint den beiden die gute Laune verderben zu können, auch nicht die bis anhin nicht ganz einfache Suche nach einem Haus in der Schweiz. Doch dem Zusammenleben scheinen die beiden doch schon ein Stück näher gekommen zu sein. «Es gibt diverse Objekte, die uns gefallen, aber es ist noch nicht klar, welches Haus es sein wird», sagt Hänni am Rande der Premiere des neuen James-Bond-Films «No Time to Die» am Zurich Film Festival. Der Zeitpunkt sei nicht gerade Ideal, so der Berner. «Aber wir haben ja keinen Stress, wir werden sicher was Schönes finden», ist er überzeugt.