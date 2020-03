So beschäftigen sich Promis in der Corona-Isolation

Sänger und Musiker wiederum vertreiben sich die Zeit in Isolation mit dem, was sie am besten und am liebsten tun: singen. Stars wie Chris Martin, 43, Pink, 40, oder John Legend, 41, geben uns kleine Hauskonzerte. «Social Distancing ist wichtig, aber das heisst nicht, dass es langweilig sein muss», so John Legend im Morgenmantel über seine Performance. «Ich habe eine kleine heimische Performance gemacht, um euch aufzumuntern.»