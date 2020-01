Mit dem aktuellen Programm «Sabbatical» haben Divertimento schier Unglaubliches geschafft: Sie knüpfen nach zwei Jahren Pause an den Erfolg der letzten Tour «Gate 10» an und toppen diesen mit 400 000 verkauften Tickets in fünf Tourjahren. Keine Frage: Das Duo ist endgültig auf dem Comedy-Olymp angekommen. Und in den Herzen der Schweizerinnen und Schweizer.