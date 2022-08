So relaxt geniesst die Gäng ihren Chart-Erfolg

Live ist die Stubete Gäng vom ersten Auftritt an ein voller Erfolg. Die karierten Bühnenoutfits, gepaart mit einfachen Choreografien, Ohrwürmern zum Mitsingen und einer unbändigen Energie, kommen bei jedem Publikum gut an. Damit, dass sie auf Social Media auch mal belächelt oder von den Medien in die Skihütten-Gaudi-Ecke gedrängt werden, können sie mittlerweile ganz gut umgehen. «Es gibt doch nichts Schöneres, als den Menschen Freude zu machen. Ist doch egal, wenn man dafür halt hin und wieder in eine Schublade gesteckt wird», meint Moritz achselzuckend. Mittlerweile gilt die Stubete Gäng als die meistgebuchte Band der Schweiz. Und ihr Publikum wird im-mer grösser. Kürzlich eröffneten sie für Andreas Gabalier im Berner Stade de Suisse, demnächst stehen Open Airs wie Zofingen (11. 8.) oder Gampel (18. 8.) an. Ein kräftezehrendes Programm, vor allem für den Senior.