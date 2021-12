So gefasst wie Schmezer hat lange keiner mehr Adieu gesagt

«Jetzt muss ich gerade geschwind ein wenig dureschnuufe», waren die ersten Worte, die Susanne Wille, 47, am 28. Mai 2020 rausbrachte, nachdem ihr «10vor10»-Kollege Arthur Honegger sie mit einem Dankesbeitrag der Redaktion überraschte. Immer wieder brach ihre Stimme, einige Tränchen kullerten über die Wangen. Doch Wille blieb weitestgehend cool und gefasst, bedankte sich bei all ihren Kolleginnen und Kollegen und dem Publikum. «Als ich die Bilder da gerade gesehen habe, habe ich nur eines gedacht: Ich bin einfach nur glücklich für all die spannenden journalistischen Aufgaben und Erlebnisse, und ich bin einfach nur glücklich, dass Sie, liebes Publikum, in all den vielen Jahren – man hat es gesehen – mich getragen haben.»