«Ein geliebter Mensch fehlt immer»

Monika Kaelin hatte ihren Partner Fritz Künzli – das Paar war verheiratet, liess sich später wieder scheiden, blieb jedoch zusammen – nach einer Demenzerkrankung sowie mehreren Schlaganfällen bis zu seinem letzten Atemzug am 22. Dezember 2019 begleitet. «Man schaut zueinander in guten wie in schlechten Zeiten, Punkt», meinte sie kurz nach dem Tod der FCZ-Legende. Angst vor der Leere nach seinem Tod aber hatte sie damals nicht: «Sein Bett ist zwar leer, aber Fritz ist immer noch da.» Auch heute ist sie überzeugt, dass geliebte Menschen auf eine Art und Weise dableiben, jedenfalls gefühlsmässig. «Wir alle spüren die Präsenz eines geliebten Menschen, der gegangen ist.»