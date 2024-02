So haben Schweizer Stars Valentinstag gefeiert

Alle Jahre wieder wollen sich liebende Paare am Valentinstag sagen, wie gern sie einander haben und das «Ich liebe dich» am liebsten in die Welt hinausschreien. Auf Social Media geht das besonders gut. Auch viele unserer Schweizer Prominenten tun dies – und geben uns so einen herzigen Einblick in ihre ganz persönlichen Liebesgeschichten.