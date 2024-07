Erst ESC, jetzt Kinderzimmer

Das Ganze passiert natürlich zu Luca Hännis eigener Musik. Während der 29-Jährige mit dem Song «She got me» dem Publikum am Eurovision Song Contest 2019 ordentlich einheizte, tanzt er mit eben jenem Lied nun seine Tochter in den Schlaf. Zu dem Video schreibt der Berner: «Papa, bring die Kleine doch mal zum Schlafen. Kein Problem.» Dann beginnt er, die Hüften kreisen zu lassen. Und dass er für die Einschlafhilfe ausgerechnet aufs Tanzen setzt, dürfte wohl auch seiner Ehefrau Christina Hänni gefallen. Die ist immerhin Profitänzerin. In ein paar Jahren kann Luca Hänni seiner Tochter dann vielleicht die Tanzschritte zu seinem ESC-Song beibringen. Bis es so weit ist, muss er jedoch noch solo tanzen.