So leben die neuen Micasa-Manager

In Zufikon serviert er seinem Geschäftspartner ein Glas Rotwein. Es ist das erste Mal, dass sich die beiden zu Hause treffen. «Das müssen wir öfter machen, nächstes Mal mit der Familie», sagt Agustoni. Seine Frau arbeitet in der Pflege, Landolts Partnerin bei einer grossen Versicherung. «Die Work-Life-Balance bleibt zurzeit etwas auf der Strecke», sagt Agustoni. Drei Wochen Frühlingsferien mit der Familie in Thailand fielen bei ihm ins Wasser, dafür gibts zig Sitzungen mit der Geschäftsleitung, Filialbesuche, Lagerbesichtigungen und Telefongespräche mit Landolt bis in die Nacht.



In sechs Monaten wollen sie Micasa aus der Migros-Struktur herauslösen. Finanzen, Logistik, IT, Kundenservice, Personalplanung – alles muss neu aufgebaut werden. «Normalerweise dauert so eine Umstellung eineinhalb bis zwei Jahre. Die kurze Zeit zwingt uns dazu, uns aufs Wesentliche zu fokussieren», sagt Agustoni. Für Micasa sei die Eigenständigkeit eine echte Chance. «Bisher konnte man auf unseren Kassen noch Gipfeli tippen – jetzt können wir alles auf unsere Bedürfnisse einstellen», erzählt Landolt. Manchmal müsse er aber schon kurz innehalten und sich kneifen: «Es ist ein riesiger Hosenlupf.» Doch mit Philipp an seiner Seite habe er ein gutes Gefühl. «Bei uns stimmt die Chemie einfach.» Beide haben ursprünglich eine Lehre absolviert, haben Kinder im Teenageralter, mögen flache Hierarchien – und sind Linkshänder. «Einzig beim Fussball hört die Harmonie auf», sagt Landolt und lacht. Er ist FCZ-Fan, Agustoni GC-Anhänger.



Ab Sommer teilen sie sich ein Büro am neuen Micasa-Hauptsitz in Volketswil ZH. Für die Kundinnen und Kunden ändere sich hingegen wenig. «Die Filialen bleiben genauso bestehen wie die Kleinformate Micasa Home in Einkaufszentren und an gut frequentierten Lagen», sagt Agustoni. Sofas Probe sitzen, Stoffmuster anfassen – das Bedürfnis nach physischen Läden sei nach wie vor da, auch wenn das Wachstum vor allem online stattfinde.