Als Thomas Graf in Paris hinter der Bühne steht und ins vorwiegend deutsche Publikum «spienzlet», wird ihm doch kurz flau im Magen. «Die sind alle nicht wegen uns hier, haben noch nie von uns gehört, kennen unsere Songs nicht und verstehen kein Wort von dem, was wir singen», sagt er. Gitarrist Dennis Mungo, der gerade sein Hemd zuknöpft, sieht ihn an, grinst, reisst das Hemd wieder auf und sagt: «Genau! Hier kennt uns niemand – was können wir da schon verlieren? Lasst uns Spass haben!» Und Megawatt rocken in Paris, als gäbe es kein Morgen. Das Publikum staunt, dann klatscht es mit – und beim dritten Song springt es auf und ab. Wer muss schon jedes Wort verstehen, wenn die Stimmung überkocht. Und dies auch im wörtlichen Sinn: Das Thermometer zeigt 35 Grad an.