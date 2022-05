Unser Appenzeller für Europa

So wohnt ESC-Star Marius Bear

Mit dem Song «Boys Do Cry» vertritt Marius Bear die Schweiz kommende Woche am Eurovision Song Contest. In seiner Männer-WG in St. Gallen wird eher selten geweint. Dafür öfter mal so laut gelacht, bis sich die Nachbarn beschweren.