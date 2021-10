So wohnt SRF-Aushängeschild Jennifer Bosshard

Die Sonne war schuld. Jennifer Bosshard, 28, und ihr Ehemann, FC-Luzern- Stürmer Pascal Schürpf, 31, hatten sich monatelang nach einer Wohnung in Zug umgesehen – erfolglos. Bis sie schliesslich zufällig eine Neubauwohnung besichtigen konnten. Es war Abend, Pascal sofort begeistert, Jennifer hingegen unschlüssig. Als dann aber die Sonne im orangefarbenen Himmel über dem Zugersee unterging, war es um die Moderatorin und Redaktorin der SRF-Sendung «Gesichter & Geschichten» geschehen. «Die ganze Wohnung erstrahlte in einem goldenen, gleissenden Licht», erinnert sie sich. «Wow! Die nehmen wir!» Seit vergangenem Frühling wohnt das Paar nun in der Dreieinhalbzimmer- Mietwohnung in der Nähe des Bahnhofs. Seit dem 3. Juni als Ehepaar.