Das sagt SRF zu der Abgangswelle seiner Aushängeschilder

Jann Billeter etwa wechselt per September zum Privatsender MySports, Tennis-Kommentator Stefan Bürer hingegen wird Leiter PR und Kommunikation bei den SC Rapperswil-Jona Lakers. Nach 24 respektive 28 Jahren am Leutschenbach wird es für die Zuschauenden eine Umstellung, das Sportprogramm ohne die beiden Journalisten zu erleben. Das SRF sei sich bewusst, dass sich das Publikum «teilweise an neue Gesichter und Stimmen wird gewöhnen müssen», erklärt Wyss. «Fernsehmachen ist aber Teamarbeit. Das Know-how hängt darum nicht an einzelnen Personen. Im Gegenteil: SRF kann auf ein grosses Team mit vielen engagierten und kompetenten Mitarbeitenden zählen.»