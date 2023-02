So lebt «Neumatt»-Star Sophie Hutter

Dass sie Schauspielerin werden will, weiss Sophie Hutter, als sie in der zweiten Klasse den Film «Die unendliche Geschichte» sieht. «Ich dachte, dann hätte ich Zugang zu all diesen faszinierenden Welten.» Falsch liegt die damals Achtjährige nicht – auch wenn sich ihr für «Neumatt» andere Welten eröffnen als die der freundlichen Drachen und Fabelwesen. Gemeinsam mit ihrer Filmfamilie, zu der unter anderen Julian Koechlin und Rachel Braunschweig gehören, verbringt sie vor den Drehs zu beiden Staffeln einige Tage auf einem Bauernhof, lernt «misten, melken und Kühe herumschieben. Auch wenn wir daran meist kläglich gescheitert sind, Julian und ich. Und dann kommt der Bauer, fasst die Kuh kaum an, und sie bewegt sich», erzählt sie lachend. Die Szenen im Stall gehören trotzdem zu ihren Lieblingserinnerungen. «Schön ist auch, dass wir so zusammengewachsen sind, dass es sich fast wie eine Familie anfühlt.»