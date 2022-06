Die letzte «G&G»-Party von Nicole Berchtold und Salar Bahrampoori

Für die Moderatoren Salar Bahrampoori und Nicole Berchtold wars der letzte grosse Live-Auftritt auf der «Gesichter & Geschichten»-Bühne. Die beiden verlassen das SRF-Magazin. Und obwohl ihre Aussichten rosig sind - Berchtold bekommt eine eigene Samstagabend-Show, Bahrampoori widmet sich unter anderem einem neuen Dok-Film – hatten beide bei der herzlichen Verabschiedung ihrer Redaktion Tränen in den Augen. Sprachlos hingegen war der Bündner Street-Art-Künstler Fabian «Bane» Florin, der zum Publikumsliebling gekürt wurde. «Ich weiss gar nicht was sagen», so der Künstler mit Drogen-Vergangenheit. «Neumatt»-Schauspieler Julian Koechlin wurde zum «Überflieger des Jahres gewählt». «Solche Preise sind immer eine Anerkennung», so der Basler, der in der Serie jetzt auch auf Netflix zu sehen ist. Als grosser Fan outete sich Ex-Mister-Schweiz Renzo Blumenthal. Eine kleine Kritik äussert der Biobauer allerdings: «Man sieht, dass Julian nicht Bauer ist. Er fasst die Geräte falsch an.»