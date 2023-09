Doch Stress wäre nicht Stress, wenn er nicht auch in der Promotion-Phase aussergewöhnliche Wege gehen – oder besser gesagt, fahren würde. Jüngst begab sich der 46-jährige Rapper in einem Nissan X-Trail, für den er auch als Botschafter fungiert, auf die Strassen von Basel, um drei weibliche Fans aufzulesen. Wer nun aber tiefgründige Gespräche oder auch nur ein wenig Smalltalk mit Stress erwartete, muss ein wenig enttäuscht werden. Aber nicht sehr, denn stattdessen stimmte Stress einige seiner grössten Hits an – und feierte mit den Mädels beim Carpool Karaoke. Und lässt sich dann sogar doch noch die ein oder andere Anekdote entlocken.