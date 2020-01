Susanne Kunz: «Ich wäre träge geworden»

Das nächste Abenteuer steht für die zweifache Mutter bereits vor der Tür: Ab dem 17. Januar ist sie in der Komödie «Die Wunderübung» im Turbine Theater in Langnau am Albis ZH zu sehen. Im Sommer spielt sie auf der Freilichtbühne im Sihlwald im Stück «Die Mordnacht von Zürich» mit.