«Ich frage mich, ob der Himmel blauer ist als sonst.» Sagt Timea Bacsinszky. Das war im Frühling 2020 in einem Gespräch mit der Schweizer Illustrierte. Die Tennistour stand wie der Grossteil der Welt still, Corona zwang die Menschen, zuhause zu bleiben. Auch Bacsinszky hielt inne. War erstmals länger in ihrem umgebauten Bauernhaus ausserhalb von Lausanne. Sie beobachtete den Himmel ohne Flugzeuge, die vielen Vögel, die plötzlich in Lausanne anzutreffen waren. Und stellte sich Sinnfragen. «Ich merke gerade, dass ich in meinem Leben nicht so viel mache. Ich schlage einen Tennisball und reise um die Welt.»