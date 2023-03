Honeymoon bei eisigen Temperaturen und Schnee

Jetzt, gut ein halbes Jahr nach ihrer Traumhochzeit am Walensee, steht ein neues Highlight in ihrer Liebesbeziehung an: Die Flitterwochen! Dafür haben sich die Frauen nicht etwa eine klassische Destination in der Wärme mit romantischen Sonnenuntergängen am weissen Palmenstrand ausgesucht. Nein, Tiziana und Dania Gulinos Traumflitterwochenziel liegt in der nördlichsten Region Finnlands.