2020 war auch für den Rapper und das Model ein aussergewöhnliches Jahr. Endlich hatten die beiden mehr Zeit für sich – Corona sei dank! Ronja, die in New York lebt, verbrachte mehrere Monate in der Schweiz und schnupperte gar etwas Zukunftsluft: «Ich möchte schon irgendwann wieder in der Schweiz leben und eine Familie gründen. Aber mir gefällt auch mein Job immer noch sehr», sagte sie letzten Sommer in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten».