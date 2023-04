«Tschugger» David Constantin ist das «Gesicht des Jahres»

Den Titel «Überflieger des Jahres» muss David Constantin an Modedesigner Yannik Zamboni abtreten. Damit, dass er schliesslich von den «Gesichter & Geschichten»-Zuschauerinnen und -Zuschauern zum «Gesicht des Jahres» gewählt wird – und dies mit satten 37 Prozent der Stimmen – hätte der «Tschugger»-Macher also überhaupt nicht gerechnet. Seine Nervosität, als er auf die Bühne geht, liegt allerdings nicht nur am Preis, sondern an dem Mann, der sie vor ihm als Sieger der Kategorie «Dauerbrenner des Jahres» betreten hat: Kabarettist Emil Steinberger (90).